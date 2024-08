Dotz divulga resultados sólidos do 2T24 e 1S24

A Dotz, um ecossistema de negócios composto por Loyalty por Coalizão, SuperApp e Techfin, fecha o segundo trimestre do ano com resultados concretos. Operando no mercado em um novo patamar de rentabilidade, e com um lucro bruto de R$31,3 milhões, a companhia atingiu mais um EBITDA positivo, de R$ 5,5 milhões, com melhora de R$ 15,3 milhões se comparado ao segundo trimestre de 2023. Consolidando um marco importante desde o IPO, também chegou a um crescimento de R$30 milhões no comparativo do semestre ano a ano.

A evolução das métricas da empresa foi consolidada pelo crescimento significativo e claro do negócio de Techfin, especialmente em receitas de crédito, que representa um dos principais resultados deste trimestre. Em um comparativo com o 2T23, a originação de crédito cresceu 39%, alcançando R$ 112,2 milhões. No faturamento, a frente de Techfin também obteve resultados expressivos, em mais um crescimento constante, com aumento de 20% quando comparado ao 1T24 e de 57% em relação ao 2T23. Este avanço impulsionou a Margem Bruta da Companhia, que atingiu 55%, crescendo 9 pontos percentuais contra o 2T23.

A implementação do Dotz Parcela (Buy Now Pay Later), que aconteceu no início do ano, incorpora soluções de TechFin para o varejo e também digitaliza as operações, fornecendo um acesso completo do App Dotz com a vitrine de ofertas e campanhas. Isso tem possibilitado a criação de um canal de comunicação alinhado com o calendário promocional dos parceiros, que podem recompensar os clientes de acordo com o nível de engajamento e geração de valor de cada um.

“Além da jornada digital e o cross sell entre os produtos de fidelidade e financeiros, essa estratégia está diretamente ligada ao aumento do poder de compra do brasileiro. Queremos que essas pessoas cheguem ao final do mês com uma renda extra, para gastar com produtos ou serviços que não estão presentes na rotina, ampliando e viabilizando também o acesso ao lazer”, ressalta Otávio.

Apostando em esforços contínuos de eficiência operacional, com o crescimento da área de Techfin e a consolidação do loyalty, a companhia continua com o plano de avanço de todos os seus produtos, fortalecendo também a coalizão com parceiros e PDV (Pontos de Venda).