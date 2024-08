Gari morre atropelado por caminhão de coleta de lixo em Panambi

Na noite de quinta-feira, 15 de agosto, um trágico acidente resultou na morte de Roberto Wagner de Lima, de 34 anos, na cidade de Panambi. O incidente ocorreu no bairro Trentini, na Rua Nepal, ao norte da cidade, quando Roberto, que trabalhava na coleta de lixo, foi atropelado pelo próprio caminhão em que estava trabalhando.

Segundo informações das autoridades, Roberto desceu da plataforma traseira do caminhão para recolher sacolas de lixo, sem perceber que o veículo estava manobrando em marcha à ré. Infelizmente, ele foi atingido e morreu no local.

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que Roberto já estava sem vida. A Brigada Militar isolou a área, e a Polícia Civil foi chamada para realizar os levantamentos necessários. O corpo de Roberto Wagner de Lima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruz Alta, onde passará por exames complementares.

Roberto era natural de Panambi, residente no bairro Esperança, e tinha experiência no trabalho na plataforma do caminhão coletor. A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente, e não se descarta a possibilidade de o veículo passar por uma perícia para verificar a existência de falhas mecânicas.

O velório e o sepultamento de Roberto Wagner de Lima ocorrerão nesta sexta-feira em Panambi.