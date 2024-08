Homem é morto com tiro na cabeça, no interior de Três de Maio

Um rapaz de 23 anos, foi morto com um tiro na cabeça no início da noite desta quinta-feira (15) no distrito de Consolata, interior de Três de Maio. O autor, de 25 anos, está foragido.

De acordo com informações, por volta das 18h30min, a sala de operações da Brigada Militar recebeu um chamado da emergência do Hospital São Vicente de Paulo, comunicando que uma pessoa teria dado entrada já em óbito, com um tiro na cabeça.

Uma guarnição deslocou até o hospital para dar seguimento a ocorrência, onde os policiais foram informados pelo pai que o autor foi até a casa da vítima, onde ocorreu o disparo.

Emanoel Valdir Dresch, foi socorrido pelo pai até o hospital, onde chegou já sem vida.