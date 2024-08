Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atendem duas ocorrências de incêndio em vegetação

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, atendeu duas ocorrencias de incêndio em vegetação na noite desta quinta-feira (15).

Por volta das 20 horas os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para combater um incêndio em vegetação no bairro do São Francisco próximo ao cemitério. Com uso de abafadores as chamas foram controladas.