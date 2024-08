GYRA+ otimiza o processo de análise de crédito

De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, 67% das pessoas que solicitaram crédito aos bancos, tiveram o empréstimo negado ou ainda estão passando por análise da solicitação. A demora para confirmação do crédito ocorre pela alta complexidade e burocracia dos processos tradicionais, o que acaba prejudicando tanto indivíduos quanto empresas na obtenção de recursos financeiros de maneira ágil.

Buscando otimizar o processo de análise de crédito, a plataforma nacional GYRA+ tem como objetivo principal facilitar as burocracias envolvidas no processo de concessão de crédito e proporcionar um meio mais ágil para a análise dos pedidos.

Segundo Rodrigo Cabernite, CEO da GYRA+, o foco é acelerar os resultados de crédito, sem a necessidade de mais tomadores de decisão. "A análise de crédito tradicional é um processo burocrático. Nós criamos uma plataforma que tem o objetivo de substituir os processos tradicionais por uma ferramenta que funcione virtualmente para todos os tipos de crédito", afirma

Diferencial: parametrização de políticas de crédito do motor

Além de buscar acelerar o procedimento, a plataforma pode ser totalmente customizada com as políticas de crédito para cada empresa. “Diferente de outros motores, você não precisa envolver a equipe de tecnologia para parametrizar as políticas. A própria área de crédito e a área de risco da empresa conseguem configurar diretamente na plataforma. É possível mexer em todas as políticas, analisar, alterar e incluir as políticas automaticamente”, ressalta Cabernite.

GYRA+ presente no mercado nacional

Nos últimos meses, a plataforma vem sendo testada por alguns bancos e responsáveis pela análise de crédito. De acordo com o gerente de crédito e cobrança de pessoas jurídicas no Banco Mercantil do Brasil, Jefferson Silva, o mercado de crédito vem passando por uma forte transformação. “O volume disponível de dados, que são gerados diariamente, é um agravante para isso. Esses números não são simples de estruturar no segmento de pessoas jurídicas”, afirma Silva.

Ainda segundo o gerente, plataformas tecnológicas, como a GYRA+, podem alinhar velocidade com segurança. "Dois ativos fundamentais no mercado de crédito, criando um diferencial com uma resposta rápida ao cliente final" finaliza.

Para saber mais sobre a GYRA+

Interessados podem solicitar uma demonstração, acessando o site https://gyramais.com.br/ ou enviando um e-mail para [email protected].