PJUS apresenta atualização da marca e novo site

A PJUS, empresa especializada em precatórios, anunciou recentemente uma atualização de sua marca e o lançamento de um novo site. A mudança faz parte de uma estratégia para acompanhar as evoluções do mercado e a crescente demanda por soluções tecnológicas no setor.

O que mudou na identidade da PJUS?

A marca da PJUS passou por alterações sutis, principalmente na paleta de cores e no design do logotipo. As novas cores escolhidas, com o azul como cor principal e o verde para destaque, foram selecionadas para transmitir sentimentos de confiança, segurança, inovação e tranquilidade.

Esses valores foram identificados como fundamentais em cada interação do cliente com a PJUS. A atualização foi cuidadosamente planejada para refletir a história construída ao longo dos últimos 10 anos.

Segundo Ignacio Dameno, Diretor de Produto da PJUS, a atualização da marca foi uma medida estratégica necessária para refletir a evolução da empresa e sua capacidade de adaptação às novas demandas do mercado. “O rebranding é um movimento natural na nossa jornada. Queremos que a marca reflita não apenas nossa história de sucesso, mas também nossa visão de futuro. Ela precisa representar tudo o que já passou, mas trazer também uma amostra de tudo que estamos preparando para nossos clientes nos próximos meses”, afirma Dameno.

Por estar no mercado há mais de 10 anos, a marca da PJUS já estava, de certa forma, desatualizada e não representava plenamente a visão atual da empresa, que agora está ainda mais focada em combinar tradição com inovação tecnológica.

Lançamento do novo site

Em conjunto com a nova identidade visual, a PJUS também lançou um novo site, projetado para melhorar a experiência do usuário. O design do site foi desenvolvido com foco na usabilidade, oferecendo uma navegação intuitiva e eficiente.

Com uma interface moderna e acessível, o site facilita o acesso a serviços e informações, para que os usuários possam encontrar o que precisam de maneira rápida e sem complicações.

A atualização da marca e o lançamento do novo site fazem parte de uma estratégia mais ampla da PJUS para se posicionar como uma empresa que combina tradição e inovação. Novidades adicionais estão previstas para serem anunciadas em breve, com o objetivo de aprimorar ainda mais a jornada dos clientes, proporcionando maior autonomia, segurança e transparência em todo o processo.

O novo site da PJUS já está disponível para o público. Ele foi desenvolvido para oferecer uma experiência de usuário aprimorada, com funcionalidades que permitem aos usuários acessar informações detalhadas sobre o processo de antecipação de precatórios e os serviços oferecidos pela empresa.

Para mais detalhes sobre a nova identidade visual e o novo site, os interessados podem visitar o site oficial da PJUS.