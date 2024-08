Micro-ônibus tomba e interdita pista entre Palmitinho e Vista Alegre

Na manhã desta quirta-feira, 15, um micro-ônibus tombou em uma curva, conhecida como "Curva do S", na rodovia que liga os municípios de Palmitinho e Vista Alegre. O veículo ficou atravessado na pista, obstruindo completamente o trânsito nos dois sentidos.

Os órgãos de segurança estão no local para atendimento da ocorrência e alertam os motoristas para que redobrem a atenção ao se aproximarem do trecho afetado, e recomendam o uso de rotas alternativas até que a via seja desobstruída.

Segundo informações, foram registrados apenas ferimentos leves.