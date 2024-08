Polícia Civil de FW emite nota sobre homicídio registrado em frente à sede da Assistência Social

A 14ª Delegacia Regional de Polícia do Interior (14ª DRPI) emitiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira, 15, após o homicídio de uma mulher de 41 anos em Frederico Westphalen. O crime ocorreu no final da tarde de quarta-feira, 14, em frente à sede da Assistência Social, localizada na Travessa Dom Francescatto, no Bairro Fátima.

Confira a nota

No dia de ontem, 14/08, por voltas das 16h, a Polícia Civil foi acionada para o atendimento de um homicídio de uma mulher de 41 anos de idade, ocorrido em frente à sede da Assistência Social do Município de Frederico Westphalen, localizada na Travessa Dom Fransciscatto, n. 89, Bairro Fátima. A Polícia Civil realizou o levantamento do local de crime, coletando evidências que servirão à investigação. A vítima foi alvo de diversos disparos de armas de fogo. O corpo foi encaminhado para o IGP, para necropsia. A vítima possuía antecedentes policiais por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pelo que se apurou até então, ela prestava serviços comunitários no local e estava em monitoramento por tornozeleira eletrônica. Até então não é possível afirmar qual foi a motivação do crime, o que será apurado ao longo da investigação da Polícia Civil.