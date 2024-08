Paciente é alvo de golpe enquanto está internada em hospital de Cruz Alta

Na noite da segunda-feira, um homem registrou ocorrência na delegacia de Cruz Alta após sua esposa, que está internada no Hospital São Vicente de Paulo, ter sido alvo de um golpe. O comunicante estava em casa quando recebeu mensagens via WhatsApp de um número desconhecido. O remetente se identificou como médico do hospital e afirmou que a paciente precisaria de medicamentos específicos para tratar alterações nos exames.

O golpista solicitou um certo valor para depósito, a ser realizado via PIX, alegando que os medicamentos não estavam disponíveis no hospital. Desconfiado da situação, o marido da paciente tentou confirmar a veracidade da informação diretamente com o hospital, onde descobriu que sua esposa não necessitava de nenhum medicamento adicional e que as mensagens não tinham ligação com o atendimento médico oficial.

O caso foi registrado e as autoridades foram acionadas para investigar a tentativa de estelionato.