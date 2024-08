Mulher de 41 anos é morta a tiros ao sair do trabalho em Frederico Westphalen

A Brigada Militar, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para atender a um caso de homicídio em Frederico Westphalen. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira, 14.

A vítima, uma mulher de 41 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo. Segundo informações de populares, a vítima foi morta quando saia do trabalho, que seria na Assistência Social do município. O crime aconteceu em frente à Assistência Social. Brigada Militar, Polícia Civil e IGP atenderam a ocorrência.

Em contato com a reportagem, a DP de FW, Jacson Oiliam Boni, disse que as autoridades policiais estiveram no local fazendo a perícia do crime e foram iniciadas as investigações deste caso.