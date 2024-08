Acidente envolve quatro veículos, deixa um morto e cinco feridos entre Três de Maio e Horizontina

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, em acidente que envolveu quatro veículos no início da tarde desta quarta-feira (14) na RS-342, no trajeto entre Três de Maio e Horizontina.

O acidente no entroncamento da rodovia RS-342 com a VRS-837, envolveu uma caminhoneta VW Cross Fox de Horizontina ocupada pelo motorista que foi a vítima fatal do acidente, uma caminhoneta Fiat Doblô de Santa Rosa, ocupada por quatro pessoas que ficaram feridas, o GM Corsa de Horizontina onde estava somente o motorista que teve ferimentos leves, e uma caminhonete Toyota Hilux de Três de Maio, ocupada por dois homens que não ficaram feridos.