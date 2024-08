Datafolha: Brasil tem quase 4.700 tentativas de 'golpe do 0800' por hora

Nos últimos 12 meses, também, 1.979 pessoas foram vítimas de golpes com pagamento de Pix ou boleto falso e 1.226 sofreram com fraudes no cartão de crédito.

Ainda, o levantamento estima que ocorrem 1.220 casos por hora de pessoas que são vítimas de golpes financeiros via publicidade digital.

Embora os pagamentos por meios digitais ganhem cada vez mais espaço e a preferência da população, alguns golpes físicos também fizeram vítimas. Foram 1.713 casos por hora de pessoas que recebem notas de dinheiro falso e 482 de quem foi vítima do golpe da maquininha de cartão.

A pesquisa mostra, também, qual a estimativa de população total afetada por cada tipo de golpe