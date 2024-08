ABRH-PR realiza Bom Dia RH sobre comunicação não-violenta para lideranças

No dia 15 de agosto (quinta-feira), a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realizará o Bom Dia RH com o tema Comunicação não-violenta para lideranças. O encontro acontecerá às 8h30, no TECPAR - CIC (Auditório do Centro de Treinamento), à rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, em Curitiba/PR.

A palestrante principal será Juliana Sardinha, consultora, professora da UniAbrapp e ministrante de cursos de Liderança Empática, Comunicação Não-Violenta e Engajamento Organizacional. Inscrições e informações no link.

A comunicação não-violenta (CNV) é uma prática que promove o aumento da qualidade da troca de entendimento entre as pessoas, amplia as possibilidades de compreender e ser compreendido, escutar e ser escutado. De acordo com Luciana Sardinha, a CNV se aplica em todas as áreas do mundo do trabalho e um dos grandes benefícios é criar espaços e relações seguras para que as pessoas possam discordar sem romper o diálogo.

“O conflito não deve ser evitado, pois traz mensagens importantes com ele. É possível conflitar nas perspectivas sem subir muros na comunicação. E, assim, encontrar caminhos de colaboração, mesmo na diferença de ideias”, pontua Luciana.

Apesar de estar se expandindo cada vez mais, a comunicação não-violenta não é um conjunto de fórmulas e atalhos e sim uma prática potente que promove a troca de entendimento. Com a abordagem voltada para as lideranças, Sardinha explica que elas podem ter uma vantagem na hora de implementá-la:

“Vejo que a liderança tem, na verdade, uma vantagem na implementação da CNV. Por possuir uma posição de poder hierárquica, ela detém a capacidade de ser grande influenciadora na forma como a equipe como um todo se comunica e, consequentemente, na saúde do ambiente e das relações”, finaliza a palestrante.

O Bom Dia RH é um espaço para trocar experiências, ampliar conhecimento e fortalecer vínculos profissionais através de temas que contribuem para a implementação de uma cultura organizacional a longo prazo. O evento, gratuito para associados da ABRH-PR, contará com o apoio do TECPAR e da Rádio Band News FM Curitiba.

Serviço - Bom Dia RH

Data: 15 de agosto de 2024 (quinta-feira)

Horário: 8h30

Local: TECPAR - CIC (Auditório do Centro de Treinamento)

Endereço: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC, Curitiba-PR

Apoio: TECPAR e Rádio Band News FM Curitiba