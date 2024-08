Carreta pega fogo na BR-386 em Frederico Westphalen

No início da noite desta segunda-feira, 12, uma carreta pegou fogo na BR-386, em Frederico Westphalen. O veículo trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, incendiou na altura do quilômetro 25, próximo à entrada para a comunidade de São João do Porto, onde termina a terceira pista, no sentido FW/Iraí.

Segundo informações, o condutor da carreta conseguiu sair a tempo do veículo. Relatos dão conta que apenas a carga foi atingida pelo incêndio. O motorista conseguiu retirar o 'cavalinho' - parte da frente da carreta -, antes que as chamas consumissem o veículo pesado.

O condutor não sofreu ferimentos.