Pipefy é nomeada uma das empresas de crescimento mais rápido dos EUA pelo ranking Inc. 5000

CURITIBA, Brasil, Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, líder global em automação de processos impulsionada por IA, foi incluída na edição 2024 do Inc. 5000, ranking anual das empresas privadas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. A prestigiada lista proporciona uma visão baseada em dados das empresas mais bem-sucedidas no segmento de negócios independentes e empreendedores. Microsoft, Meta, e muitas outras marcas globais já apareceram no ranking da Inc.



A Pipefy apareceu na 1.649ª posição, e no 66º lugar entre as empresas de São Francisco, além de ocupar a 92ª colocação no ramo de serviços de TI, e a 257ª entre as empresas da Califórnia.

“É uma prova do trabalho árduo de nossa equipe e da demanda por nossa solução de automação de workflows, que está ajudando as empresas a automatizar seus processos com mais eficiência”, afirma Alessio Alionço, CEO da Pipefy. “Agradecemosànossa equipe e aos nossos clientes.”

Entre os 500 primeiros lugares, a taxa média de crescimento das receitas em três anos foi de 1.637%. Todas as organizações nomeadas criaram um total de 874.458 empregos nos últimos três anos. Para conferir o ranking completo e seus requisitos, acesse: http://www.inc.com/inc5000

Sobre a Pipefy:

A Pipefy oferece uma plataforma líder em automação de processos impulsionada por IA, que aumenta a produtividade e eficiência, centraliza dados e padroniza processos para equipes de Financeiro, RH, Compras, Suporte ao Cliente, TI e mais. Fundada em 2015, a empresa tem hoje clientes que incluem Visa, IBM e Volvo, e foi nomeada para o Deloitte Technology Fast 500™ – classificação das 500 empresas de crescimento mais rápido na América do Norte.

Sobre a Inc.:

Inc. Business Media é uma marca multimídia para empreendedores líder no mercado. Com seu jornalismo, a Inc. pretende informar, educar e elevar o perfil da comunidade: os que assumem riscos, os inovadores e os empreendedores ultra-motivados que criam o futuro. O trabalho premiado da Inc. atinge mais de 40 milhões de pessoas por mês em uma variedade de canais, incluindo eventos, publicações impressas e digitais, vídeos, podcasts, mídias sociais e mais. Seu ranking Inc. 5000 classifica as empresas privadas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos.

