Casal perde a vida em acidente na RSC-377 em Cruz Alta

Na noite de segunda-feira, 12 de agosto, um grave acidente ocorreu na RSC-377, entre Cruz Alta e Ibirubá, por volta das 19h45. A colisão frontal, que envolveu um Ford Fiesta Sedan prata, com placas de Fortaleza dos Valos, e um Ford Edge preto, registrado em Ijuí, resultou em duas mortes.

O acidente aconteceu a cerca de 15 quilômetros do centro de Cruz Alta, próximo à entrada da Fazenda Ponteio. Segundo informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h53, mas, infelizmente, o casal que estava no Ford Fiesta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As vítimas foram identificadas como Nicanor Francisco Lima, popularmente conhecido como Pataca, de 48 anos, e sua esposa, Rosi Rodrigues Martins, de 44 anos.

Nicanor era uma figura muito querida em Fortaleza dos Valos, conhecido por seu engajamento na comunidade. Ele era desportista ativo, participando de equipes de futsal e futebol de campo, como a Associação Fortaleza dos Valos de Futsal (AFF). Além disso, Nicanor atuava como repórter esportivo e correspondente da Rádio CBS FM 93.1 de Ibirubá. Pataca era também treinador do Kafagestes, equipe da segunda divisão, e União do Rincão, da primeira divisão do futsal municipal de Fortaleza dos Valos. As duas equipes estão na semifinal do campeonato.

Sua esposa, Rosi, era concursada na área da educação, trabalhando como secretária na Escola Bem Me Quer. Ela deixa duas filhas.

As duas ocupantes do Ford Edge foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas, e as autoridades seguem investigando.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros permaneceram no local, realizando os atendimentos necessários. Motoristas que trafegam pela RSC-377 são aconselhados a redobrar a atenção e reduzir a velocidade, pois a rodovia apresenta péssimas condições de tráfego, com buracos e desníveis que podem contribuir para novos acidentes.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar a remoção dos corpos e a perícia no local do acidente. A comunidade de Fortaleza dos Valos lamenta profundamente a perda do casal, cuja presença e contribuição eram amplamente reconhecidas e valorizadas.