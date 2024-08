Evento aborda gamificação e inteligência artificial na saúde

O Rio Innovation Week 2024, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina, trará nesta edição painéis especiais sobre uso de inteligência artificial, gamificação e big data na saúde, com participação da francesa Servier.

O evento acontece entre os dias 13 e 16 de agosto, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, e reunirá em 4 dias de evento mais de 2.500 palestrantes, 2 mil startups e 32 conferências.

Na terça-feira, dia 13, Mathieu Fitoussi, diretor geral da Servier do Brasil, participa do painel “A humanidade aumentada: quais são as novas fronteiras da saúde?”, ao lado de Rosane Ricciardi, da Amil, e Cheila Portela, da Vibe Saúde. Na apresentação o executivo irá destacar como a digitalização pode transformar o relacionamento entre pacientes e profissionais de saúde, promovendo uma adesão mais eficaz aos tratamentos e melhorando os resultados clínicos.

Fitoussi apresentará exemplos reais de inovação no mercado brasileiro, como aplicativos que gamificam a jornada do paciente, oferecendo vantagens e benefícios para aqueles que adotam bons hábitos (assim como um programa de milhas de companhias aéreas), além de disponibilizar gráficos para controle de indicadores, como a pressão arterial, peso, colesterol e glicemia.

“Nos Estados Unidos, estudo que avaliou 1.300 publicações científicas e 100 milhões de beneficiários de planos de saúde, que utilizam plataformas digitais de engajamento, apontou resultados surpreendentes entre pacientes com doenças crônicas. Após um ano de uso de aplicativos, 53% apresentaram melhora na pressão arterial e os custos médicos entre o grupo acompanhado diminuíram 34%. Esses dados sinalizam que o uso de ferramentas digitais para a gestão da saúde deve ser incentivado por governos, seguradoras, órgãos públicos e empresas privadas, para os respectivos públicos”, aponta o executivo.

Na quinta-feira, dia 15, Sandro Albuquerque, diretor de acesso ao paciente e assuntos institucionais da Servier do Brasil, participará do painel "Inteligência Artificial e Big Data na Saúde: Transformando Diagnósticos e Tratamentos com Tecnologia Avançada", ao lado de Pedro Batista, da Horus AI, Alexandre Alred, da Predikta, e Carlos Gil, do Grupo Oncoclínicas.

Albuquerque discutirá como a inteligência artificial e os algoritmos avançados podem revolucionar e ampliar o acesso dos pacientes a tratamentos inovadores, gerar valor para o sistema de saúde e auxiliar no campo da pesquisa de ativos, reduzindo custos, tempo e garantindo uma operação mais ágil e sustentável.

O objetivo da Rio Innovation Week 2024 é trazer para o público experiência e conhecimento no intuito de contribuir para discussões que prometem moldar o futuro da saúde no Brasil e no mundo.