SoulCode Academy inicia expansão internacional

Fundada há mais de três anos, a SoulCode Academy formou gratuitamente mais de 3 mil alunos em formato de bootcamp, com metodologia própria, 100% on-line e ao vivo. Desses alunos, cerca de 600 são pessoas com deficiência (PCDs), e 1,6 mil são mulheres, sendo 53% mulheres pretas, 550 jovens de ONG’s de periferias e favelas. Desde sua fundação, a Edtech tem apresentado 30% de crescimento ao ano em seu faturamento e está presente em mais de 25 estados brasileiros, além de possuir mais de 130 mil alunos em sua plataforma de educação on-line, através do passaporte digital, que garante acesso a mais de 2 mil horas de aulas.

Buscando tornar o mercado de tecnologia global mais democrático e inclusivo, a Edtech está expandindo seu alcance com a parceria de Domingos Folque Guimarães, empreendedor social. A primeira turma internacional aconteceu para Bolívia, com aulas on-line e em espanhol. A SoulCode, com Guimarães, já possui planos para turmas na África e na Europa.

“Ao falarmos de internacionalização, precisamos entender a cultura de cada país, os gaps de diversidade e de competência digital da região. Por isso, contamos com o apoio do Domingos, que atua há anos com impacto social e compartilha da mesma missão da SoulCode: a inclusão digital”, afirma Carmela Borst, CEO e cofundadora da SoulCode Academy.

“Este primeiro projeto de impacto, exclusivo para jovens mulheres bolivianas, será o início de uma trajetória por toda a América Latina e, muito em especial, África. Junto com a minha sócia Mónica Gandarez e com a ajuda da Carmela e dos demais fundadores da SoulCode, já temos propostas na Colômbia, em Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste”, conta Domingos Folque Guimarães, representante da SoulCode Internacional.

A primeira turma internacional da SoulCode conta com o apoio da i3 Impacto Social, que formará 75 mulheres bolivianas em habilidades do mundo digital e em lógica de programação, possibilitando que elas possam dar o primeiro passo para adentrar no mercado de trabalho de Tecnologia da Informação (TI).

“Estamos muito felizes em poder expandir o propósito e a missão da SoulCode para fora do Brasil. Vamos juntos democratizar o acesso à educação tecnológica levando diversidade às áreas de tecnologia de empresas de todos os segmentos. Temos certeza de que com parceiros como Domingos e Mônica, vamos alcançar nossos objetivos”, afirma Carmela.