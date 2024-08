Brigada Militar intensifica Operação Agro-Hórus

Na sexta-feira (09/08), durante a operação Agro-Hórus, policiais do Comando Ambiental juntamente com os policiais da 1ª Cia Independente Ambiental, intensificaram o patrulhamento no Rio Uruguai, entre Porto Lucena e Alecrim , na fronteira com a Argentina.

O objetivo principal da operação é combater a pesca ilegal, crimes transfronteiriços como contrabando/descaminho, tráfico de drogas e armas/munições, agrotóxicos de uso proibido, além de outros ilícitos ambientais.

Durante as ações, foram abordadas embarcações, identificadas pessoas e foram apreendidos 60m de redes de pesca predatória sem procedência, 250m de espinhel e 07 esperas para pesca do peixe dourado.