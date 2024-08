Mulher natural de Santa Rosa é uma das vítimas de acidente aéreo em São Paulo

A fisiculturista Daniela Schulz Froda, 30 anos, é uma das vítimas da queda do avião ATR-72 da Voepass, em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9). Natural de Santa Rosa, ela iria para os Estados Unidos com o marido, o policial rodoviário Hiales Carpine Froda, que também morreu.

A família via Daniela como “inspiração” e “exemplo de disciplina e determinação”. De acordo com a irmã, Carina Schulz, a fisiculturista iria participar de uma competição. “Ela estava no auge da vida, pretendia engravidar no ano que vem. Era nossa inspiração”, lamenta.

A passageira publicou os momentos anteriores ao embarque no avião que saiu de Cascavel. No vídeo, Daniela comenta sobre a viagem que faria com o esposo e a escala de voo que teriam em Guarulhos.

Inicialmente, a companhia aérea disse que 62 pessoas tinham morrido no acidente. Ainda na sexta-feira, a lista foi corrigida para 61 vítimas, mas o número foi atualizado na manhã deste sábado (10), aumentando novamente para 62 mortos — 58 passageiros e 4 tripulantes.

“Conheço a Dani desde muito pequenininha. Ela era muito especial, amiga da vida toda. A Dani sempre foi muito aventureira”, relembra Natacha Queiroz Pacheco, comadre da vítima.

Como foi a queda

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. “A perda do contato radar ocorreu às 13h22”.

A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, e pertence à companhia aérea Voespass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. De acordo com a empresa, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72. O avião saiu de Cascavel às 11h46 e pousaria em Guarulhos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que vai monitorar “a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.

A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para investigar o acidente. Um ‘gabinete de crise’ foi montado pela corporação na casa de um morador dentro do condomínio onde houve a tragédia. No início da noite de sexta, a FAB confirmou ter encontrado as caixas-pretas, que depois seriam enviadas a Brasília.