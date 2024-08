Franchising: relacionamento ajuda com gestão estratégica

Image by rawpixel.com on Freepik

O setor de franquias cresceu 19,1% no 1º trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações integram a Pesquisa Trimestral de Desempenho do 1º trimestre de 2024, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Em números gerais, o faturamento do setor passou de R$ 50,8 bilhões para R$ 60,5 bilhões. No acumulado de 12 meses, o franchising avançou 14,3%, com uma receita que saltou de R$ 218,9 bilhões para R$ 250,3 bilhões, crescimento que tem atraído a atenção de empreendedores e investidores.

Guilherme Reitz, CEO da Yungas, plataforma voltada a gestão e comunicação de grandes redes, destaca que, para empresários e interessados em entrar para o franchising, um elemento em particular pode contribuir para a gestão estratégica no segmento: o bom relacionamento entre franqueadores e franqueados.

“Um bom relacionamento entre franqueadores e franqueados é fundamental para a gestão estratégica de uma rede de franquias, pois promove o alinhamento de visão e objetivos, garantindo consistência na marca e coesão estratégica”, afirma, ressaltando ainda a importância do reconhecimento do papel de plataformas que centralizem essas ações”, acrescenta. “A Stone, fintech brasileira de meios de pagamento, por exemplo, conquistou um crescimento de 26 pontos na satisfação da rede a partir do momento que adequou os processos de relacionamento e comunicação com a franquia pela plataforma Yungas”, completa.

A propósito, um aspecto debatido na Convenção Anual da International Franchising Association (IFA) de 2014 chamou a atenção para a necessidade de engajamento entre franqueador, franqueado e clientes, como mostra um artigo publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O conteúdo demonstra que a entrega de valor foi considerada a base para consolidação do engajamento no mercado de franquias, além de quesitos como proximidade, administração do relacionamento, supervisão de campo e ouvidoria.

Para Reitz, essa relação facilita a comunicação aberta e transparente, permitindo o feedback e a resolução de problemas, além de assegurar suporte e treinamento contínuos que desenvolvem habilidades e incentivam a adoção de novas tecnologias. “A motivação e o engajamento dos franqueados aumentam, contribuindo para uma cultura organizacional positiva e retenção de talentos, enquanto a colaboração e parcerias estratégicas geram economias de escala e oportunidades de expansão de mercado”.

O CEO observa que, em tempos de crise, um relacionamento sólido permite uma resposta unificada e eficaz, e facilita a flexibilidade e adaptação às mudanças do mercado por meio de inovações e adaptações locais. “Assim, investir em um relacionamento saudável entre franqueadores e franqueados é uma estratégia essencial para o crescimento sustentável e sucesso de longo prazo de qualquer rede de franquias”.

Bom relacionamento como alvo

Na visão de Reitz, para estabelecer e manter um bom relacionamento entre franqueadores e franqueados, é essencial considerar a comunicação aberta e transparente, que evita mal-entendidos e alinha expectativas, sendo facilitada por reuniões regulares e feedback constante. “O alinhamento de visão e objetivos é igualmente crucial, garantindo que todos estejam comprometidos com a missão da franquia, o que pode ser alcançado por meio de sessões de planejamento conjunto”, diz.

Além disso, prossegue, o suporte e treinamento contínuos, bem como a necessidade do acompanhamento da padronização das unidades com processos de consultorias, são fundamentais para que os franqueados executem estratégias de forma eficaz e ofereçam um atendimento ao cliente de qualidade. “Reconhecer e valorizar o desempenho dos franqueados também é importante para incentivar a motivação e o engajamento, utilizando prêmios e reconhecimento público”.

Para mais informações, basta acessar: https://yungas.com.br/