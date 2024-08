Panorami OOH expande presença em São Luís com paineis

A Panorami OOH, empresa de publicidade digital Out Of Home (OOH) com foco em paineis de LED, anuncia a instalação de oito novas telas em São Luís, capital do Maranhão. Este investimento estratégico visa reforçar a presença da empresa, que já opera mais de dezesseis paineis em diversas cidades, incluindo Imperatriz (MA), Açailândia (MA), Estreito (MA) e Pará.

Os paineis da Panorami OOH foram fabricados sob medida para a empresa na China, com componentes selecionados para atender o mercado. O CEO, David Carvalho, esteve recentemente no país oriental e trouxe a tecnologia disponível para buscar garantir que os anunciantes tenham acesso à tecnologia de ponta e eficácia em suas campanhas publicitárias. “Com um sistema proprietário de publicação de mídia, a Panorami OOH atua com tecnologia avançada e capacidade de atender a diferentes mercados”, afirma Carvalho.

O CEO da Panorami OOH destaca, também, a importância do Maranhão para a empresa. "Estamos atentos ao potencial de crescimento no estado e empolgados em expandir nossa rede com um novo painel em São Luís. As operações estão programadas para iniciar no dia 25 de julho", afirma.

“Essa expansão não apenas amplia o alcance da Panorami OOH, mas também oferece aos anunciantes mais opções de visibilidade e impacto em uma das regiões mais promissoras do Brasil”, complementa Carvalho.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Maranhão cresceu em todas as áreas avaliadas em 2023, conforme dados da Resenha Regional de Assessoramento Econômico, publicada pelo Banco do Brasil, e compartilhada pelo Governo Estadual.

Segundo o balanço, o crescimento total do estado foi de 6,4%, o maior de todo o Nordeste. A expansão foi apontada em 16,6% no setor agropecuário, 2,3% na indústria e 6% no setor de serviços.

Aliás, o Maranhão é o líder regional na área de serviços, figurando em primeiro lugar em comparação com os demais estados do Nordeste. No mercado agropecuário, o estado conquistou o terceiro maior crescimento, logo atrás do Rio Grande do Norte e do Piauí. No setor da indústria, por sua vez, o Maranhão também ficou em terceiro lugar, atrás apenas do Piauí e de Pernambuco.

David Carvalho conta que, em breve, a companhia será um dos poucos players no Brasil que fornecerá mídia programática para telões de LED. “Recentemente, estive na China e importei um container de painéis de LED. Os nossos equipamentos são feitos sob medida e personalizados com nossa marca”, reporta.

O empresário destaca que a atuação da Panorami OOH começou em 2018 com uma operação na cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. “Iniciamos com um painel de led e expandimos para dezoito telas e temos mais nove telas em estoque para ser instaladas”, partilha.

Para concluir, o CEO da Panorami OOH também conta que a empresa gera energia com seu próprio parque solar: “Geramos energia suficiente para mais de 25 mwh para alimentar nossos painéis”, afirma Carvalho.