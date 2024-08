Impact Analytics™ Nomeia Carlos Rodriguez como Vice-Presidente, LATAM

LINTHICUM HEIGHTS, Md., Aug. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Impact Analytics™ , pioneira em soluções de planejamento e precificação com base em IA para os setores de varejo, mercearia, manufatura e CPG, anunciou hoje a nomeação de Carlos Rodriguez como vice-presidente da LATAM. Essa nova posição demonstra a estratégia de expansão global contínua da empresa. Rodriguez é um executivo de vendas experiente que será responsável por liderar os esforços de desenvolvimento de negócios da empresa na América Latina.



“As marcas de toda a América Latina estão se expandindo em todo o mundo e ter o parceiro certo de tecnologia de IA é fundamental para a lucratividade”, disse Prashant Agrawal, CEO da Impact Analytics. “Estamos comprometidos em apoiar a rápida expansão dessas marcas e também entusiasmados em receber Carlos Rodriguez para apoiar nossa presença na região como parte da nossa própria estratégia de crescimento contínuo. Ele tem muito conhecimento, relacionamentos e experiência na criação de equipes de alto desempenho na região.”

Rodriguez é um executivo de vendas com quase duas décadas de experiência impulsionando a transformação do varejo em toda a América Latina, ajudando os varejistas a adotar soluções inovadoras de IA e tecnologia preditiva para atingir os objetivos dos seus negócios. Antes da Impact Analytics ele pertenceuàRELEX Solutions. Ele atuou anteriormente como Vice-Presidente de Vendas LATAM na GreyOrange, Zippedi, Revionics e Reflexis, onde liderou esforços bem-sucedidos de entrada e expansão no mercado em toda a LATAM. Rodriguez é formado em Engenharia de Sistemas de Software pela Universidad ICESI em Cali, Colômbia, e é fluente em vários idiomas, incluindo português, aumentando ainda mais sua capacidade de se conectar e se comunicar de forma eficaz com diversos clientes em toda a região.

SOBRE A IMPACT ANALYTICS

A Impact Analytics oferece um conjunto holístico de soluções com base em IA que ajudam as marcas a prepararem seus negócios para o futuro com análises preditivas. A empresa é pioneira e aperfeiçoa o uso da IA na previsão, planejamento e operações há quase uma década, atendendo aos setores de varejo, mercearia, manufatura e CPG. Com ferramentas para planejamento, previsão, merchandising e precificação, a Impact Analytics viabiliza que os varejistas tomem decisões inteligentes e baseadas em dados, em vez de confiarem nos números do ano passado para prever e planejar os negócios deste ano. A empresa também oferece ferramentas para automatizar funções que o setor gerencia há muito tempo manualmente por meio de planilhas e para unificar e agilizar os relatórios, para que os executivos possam contar com uma única fonte de verdade ao tomar decisões. A Impact Analytics foi fundada e é liderada por Prashant Agrawal, ex-consultor sênior da McKinsey e do Boston Consulting Group e atual professor adjunto da Columbia University, ensinando o uso da IA no varejo.

Para mais informação, visite Impact Analytics e siga-nos no LinkedIn .

Contato com a Mídia

Berns Communications Group

Danielle Poggi

[email protected]

