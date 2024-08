Campus Experience desafia estudantes brasileiros em Orlando

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, acaba de realizar a segunda edição anual de 2024 do Campus Experience, projeto voltado a jovens brasileiros de 13 a 17 anos. Entre os dias 15 e 19 de julho, os participantes participaram de tours exclusivos para as escolas parceiras da instituição no Brasil, sendo elas: Colégio Santo Ivo (São Paulo), Colégio Pueri Domus (São Paulo), Colégio Maxi (Londrina), Colégio Senemby (São Paulo) e Colégio Mãe de Deus (Londrina).

Ao longo de cinco dias, os estudantes da CXP Teens Edition participaram de uma série de descobertas do universo de imersão em carreiras criativas totalmente em inglês. Foram 5 alunos convidados pela Full Sail a participarem da iniciativa e outros 7 pela Flex Learning, empresa de Curitiba especializada em internacionalização e parceira da Full Sail.

"Além de enriquecedor como vivência pessoal, o Campus Experience é, de fato, um grande tour pela região de Winter Park e Orlando como um todo, onde pais e alunos podem ver como funcionam as aulas na Full Sail University”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil.

Olival também destaca que, na edição de julho do Campus Experience, os participantes puderam aprender ainda mais sobre a educação internacional e seus diferenciais: “Ao final do programa, os estudantes apresentaram projetos do que mais gostaram e o que aprenderam, de fato, sobre carreiras criativas”, explica.

O Campus Experience é realizado pela Full Sail University duas vezes ao ano a fim de abrir as portas da universidade a jovens estudantes que têm o sonho de estudar no exterior. A primeira edição deste ano ocorreu entre os dias 22 a 26 de janeiro e as escolas que participaram foram: Pueri Domus (Aclimação), Santo Ivo, Link, Colégio Perfil e Rio International School.

Como foi a segunda edição do Campus Experience 2024?

Na segunda-feira (15), os estudantes começaram o dia com um tour pelo campus da Full Sail acompanhados dos pais. Às 13h, participaram de uma imersão sobre “Creative Economy” e, às 15h, foi a vez de "mergulhar" no mundo das “Emerging Technologies”.

Na terça-feira (16), às 10h, a primeira atividade foi o “Film Workshop” e, após o almoço, às 13h, os estudantes participaram de um workshop sobre "Entertainment Business" e, às 15h, os jovens assistiram um workshop sobre “Music”.

Já na quarta-feira (17), os jovens conferiram um workshop sobre “Technology”. Depois, às 13h, foi o momento de aprender mais sobre “Art e Design”. Por fim, às 15h, os estudantes participaram do “Game Design Workshop”.

Na quinta-feira (18) pela manhã, os alunos começaram o dia com aprendizados sobre "Media And Communication" e a tarde, tiveram na Industry Visit Inter & Co e a Industry Visit Orlando Magic, ambas pela primeira vez. Nesta edição, a novidade mais significativa ficou para as visitas a empresas, momento em que os alunos puderam conhecer os bastidores do estádio do Orlando City Soccer e o centro de treinamento dos jogadores do Orlando Magic, time de basquete integrante da NBA. Com essas visitas a universidade pretende inspirar ainda mais os jovens e prepará-los para conhecer a realidade do mercado de Sports Marketing e Sports Business.

Na sexta-feira (19), para encerrar a edição de Julho do CXP, os jovens participaram do “Grad panel”, também aberto aos pais. Às 13h, os participantes aproveitaram o tempo livre para finalizar as apresentações que tiveram início às 15h, com a presença dos pais.

Ao todo, os alunos brasileiros criaram oito projetos, que puderam apresentar aos pais no mesmo momento em que receberam seus certificados. A carta de reconhecimento de participação pode ajudar nos processos de admissão, caso os estudantes decidam se candidatar a uma vaga para estudar no exterior.

“Mais do que projetos e um certificado de participação, os alunos que embarcaram nessa aventura aprenderam sobre indústrias e tendências da economia atual que abrirão um leque de possibilidades para suas futuras carreiras, à medida que acumulam repertório e experiência nas áreas que estudaram durante o programa”, afirma Olival.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/campusxp/2024/jul/