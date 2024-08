Acidente com vítima fatal é registrado na BR 468 em Tiradentes do Sul

Por volta das 12h15 desta quinta-feira (08), no km 112 da BR 468 em Tiradentes do Sul, ocorreu um sinistro do tipo colisão frontal envolvendo um Fiesta emplacado em Crissiumal e uma motocicleta Biz, de Lajeado.



O condutor da motocicleta, de 49 anos, natural de Lajeado, morreu no local. O condutor do automóvel não se feriu. O Fiesta vinha de Três Passos e seguia em direção a Tiradentes do Sul, já a Biz vinha no sentido contrário.

PRF encontra-se no local, orientando o trânsito e realizando o levantamento pericial. As causas estão sendo apuradas.