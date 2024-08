Idoso morre após ser brutalmente agredido em Cruz Alta

Um homem foi encontrado sem vida na Rua Guilherme De Bortoli no Bairro Tamoio 2. Segundo informações apurados no local a irmã da vítima ao chegar na residência para tratar os animais notou a ausência do irmão. Ao verificar o interior da residência encontrou o idoso caído próximo a porta.

O idoso teria sido agredido com golpes de ferramentas até entrar em óbito. No local foi visualizado uma enxada e uma marreta, possivelmente usados no crime.

A vítima foi identificada como Adão Dias dos Santos , 79 anos. Era um bom vizinho e de boas relações no bairro.

Atenderam a ocorrência a Polícia Civil, Brigada Militar e o IGP.