GMAD lança novo Portal de Notícias sobre setor moveleiro

O Portal Tudo Para Móveis é um hub criado por especialistas apaixonados por marcenaria, design e inovação com objetivo de informar e inspirar todos aqueles que buscam conhecimento sobre maquinário, ferramentas, decoração e muito mais.

Hoje, a página conta com diversos colunistas de inúmeras marcas do setor: Arauco, Duratex, Greenplac, Guararapes, Hafele, Rometal, Makita, Proadec. Além disso, nomes como Paula Dutra, Letícia Saba da Stopalab e Claudio Perin também falam sobre marcenaria 4.0, gestão de negócios, capacitação, dentre outros.

Segundo a Diretora de Marketing, Fabiane Campana, "estamos em um novo momento onde a integração de tecnologia e criatividade está revolucionando o mercado. Nosso objetivo é proporcionar uma plataforma completa onde os profissionais possam se atualizar, se inspirar e se conectar com as principais tendências e novidades deste segmento tão particular".

Além disso, o Portal Tudo Para Móveis também se propõe a oferecer conteúdos variados que abrangem desde tutoriais sobre técnicas de marcenaria até as últimas tendências em design e decoração.



A Diretora de Marketing ressalta ainda que, com o avanço da Marcenaria 4.0, é essencial que o público esteja bem informado e capacitado para acompanhar as mudanças. "Oferecemos um amplo leque de conteúdos para atingir quem busca por notícias em primeira mão."



Por fim, ela acrescenta que o Portal busca se tornar uma referência no digital para consolidar a marca da GMAD no online.