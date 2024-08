Especialista fala que é momento ideal para criar uma startup

O mercado de startups no Brasil tem crescido de maneira significativa nos últimos anos, mostrando-se como um dos mais dinâmicos da América Latina. O país tem se destacado pela criação de novas empresas em setores variados, principalmente de tecnologia da informação, serviços e varejo. De acordo com o panorama mais recente elaborado pela Cortex, atualmente o país conta com mais de 12 mil startups.

Segundo Leandro Piazza, CEO da 49 educação, empresa especializada em educação empreendedora, esse cenário está sendo impulsionado ainda mais através do uso de Inteligência Artificial (IA). “As startups podem usar IA para análise de dados, personalização de ofertas e otimização de processos internos. Por exemplo, a IA pode ajudar a analisar grandes volumes de dados de clientes para identificar padrões de comportamento e prever demandas futuras”, destaca o CEO. Piazza ainda enfatiza que empresas como a Zendesk utilizam IA para melhorar o atendimento ao cliente, com chatbots inteligentes que podem resolver problemas comuns rapidamente.

“Em um mundo em constante evolução, estar atento às tendências de mercado é vital para o sucesso de qualquer startup. Não existe problema sem solução, é preciso compreender as mudanças e antecipar as necessidades do mercado pode significar a diferença entre prosperar e falhar. E a educação é um grande aliado em toda a jornada dos founders”, afirma Leonardo Burtet, CTO da 49 educação.

“As falhas do passado, que eram vistas como grandes barreiras, agora podem ser resolvidas com dados e IA. Basta que as startups se organizem e adotem essas tecnologias para garantir seu sucesso e sustentabilidade em longo prazo. O ambiente econômico atual, apesar de seus desafios, apresenta uma grande oportunidade para empreendedores iniciarem negócios e sustentá-los, aproveitando as ferramentas que a IA oferece. Estamos em uma fase de ouro do mercado. Agora é o momento ideal para criar uma startup”, completa Piazza.