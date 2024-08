Acidente de trânsito deixa dois feridos na ERS-155 em Santo Augusto

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (6) no quilômetro 61 da ERS-155, em Santo Augusto. O acidente envolveu um automóvel Corsa, com placas padrão Mercosul, que seguia no sentido de Santo Augusto a Ijuí.

Por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu em uma parada de ônibus e capotou às margens da rodovia nas proximidades da Fazenda do Durlo. As causas do acidente estão sendo investigadas. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Bom Pastor de Santo Augusto.

O pelotão rodoviário da Brigada Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência. O veículo, que sofreu danos significativos, foi removido por um guincho.