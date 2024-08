Acidente no trevo de entroncamento da BR-468 e ERS-210 em Campo Novo

Foi registrado por volta das 20h45min desta segunda-feira (05) mais um acidente no entroncamento da BR-468 com a ERS-210 na localidade de Esquina Boa Vista em Campo Novo.

Segundo informações se envolveram no acidente um caminhão baú que seguia no sentido Campo Novo/Santo Augusto e um veículo de passeio que transitava na ERS-210 para entrar na BR-468.

O condutor do veículo de passeio sofreu lesões leves e teve que ser retirado as pressas de dentro do carro por populares que passavam pelo local já que ocorria perigo de incêndio.

Uma ambulância socorreu o ferido e conduziu ao hospital.