Acidente com vítima fatal na ERS-569 entre Palmeira das Missões e Novo Barreiro

No início da tarde desta segunda-feira, dia 05, por volta das 12h30min, um capotamento de uma carreta carregada de milho, deixou uma vítima fatal na ERS-569, KM 08, em Novo Barreiro. O fato ocorreu em uma curva próximo a linha Calistro, entre Palmeira das Missões e Novo Barreiro.

Um caminhão da empresa Transportes Gobbi de Rondinha, que seguia no sentido Palmeira das Missões a Novo Barreiro, saiu da pista e capotou as margens da rodovia, o condutor e único ocupante faleceu no local.

O motorista foi identificado como Valdemar Francisco Sattler, com 33 anos de idade, popular Chiquinho. Ele residia em Sarandi, natural de Ronda Alta e possuí seus familiares no município.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), SAMU e Bombeiros de Palmeira das Missões, atenderam a ocorrência.

O trânsito segue lento no local. O local foi isolado e é aguardada a chegada da perícia para os procedimentos de praxe.