Coronel Bicaco: Prédio é alvejado com disparos de arma de fogo

Na madrugada de domingo (4), um desentendimento entre duas pessoas na Avenida Presidente Vargas em Coronel Bicaco, resultou em vários disparos de arma de fogo. Alguns desses tiros atingiram um prédio que abriga um comércio no térreo e residências no andar superior.

As câmeras de segurança registraram o incidente por volta das 3h18, capturando o momento em que uma vidraça de proteção de uma sacada foi destruída pelos disparos. Pelo menos quatro tiros atingiram o prédio.

Felizmente, ninguém foi ferido, e uma tragédia maior foi evitada porque o apartamento do andar superior atingido ainda está desocupado. No entanto, o susto foi grande para os moradores do apartamento situado na parte de trás do prédio. OS prejuízos materiais causado pelos disparos foram significativos.