Homem morre carbonizado durante incêndio em Campo Novo

Uma casa de madeira medido aproximadamente 35 metros quadrados foi completamente destruída pelo fogo na noite desta sexta-feira (02), em Campo Novo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado e atendeu a ocorrência por volta das 20 horas na rua Castelo Branco.No local após o trabalho de combate às chamas, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado.

Há possibilidade da vítima ser um senhor de 57 anos que morava sozinho no local.A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A Polícia Civil foi acionada e a perícia irá indicar as causas do sinistro e a identificação da vítima.