Acidente de trânsito é registrado em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado neste domingo aconteceu por volta das 20h30min na Rua Tapes em Tenente Portela, acidente envolvendo um carro Fusion com placas de Santa Catarina e uma camionete do Sesai.

o Corpo de Bombeiros voluntários de Tenente Portela atendeu a ocorrência. No local estava apenas uma mulher no banco do carona do Fusion, com lesões, as outras pessoas envolvidas já haviam deixado o local do acidente.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Santo Antônio do município.