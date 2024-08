Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste domingo 04 de Agosto na ERS 330 próximo a empresa Mais Frango em Miraguaí.

O condutor de um veículo cruze acabou perdendo o controle vindo a capotar na rodovia. No veículo estavam duas pessoas, aida não há informações sobre o estado de saúde do condutor e do caroneiro que foram encaminhados ao hospital Santo Antônio de Tenente Portela.