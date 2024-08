Mulher é morta a tiros na cidade de Guarani das Missões

Na noite de sábado, por volta das 21:30h, na rua São lourenço,em frente ao nº 268, ocorreu um homicidio, com uso de arma de fogo, tendo como vítima a sra. Gislaine Correa antunes, residente em Guarani das Missões.

Os suspeitos, que residem em outro Estado e se encontravam trabalhando em uma obra em um estabelecimento bancário na cidade, foram presos momentos após por uma guarnição da Brigada Militar.

Segundo restou apurado pela nossa reportagem, os supeitos se encontravam em um bar e durante toda a tarde jogaram sinuca e ingeriram bebida alcoolica (Chopp e cerveja) sendo que a vitima estava no local, aonde ocorreu uma desavença com a proprietária do referido bar, sendo que os suspeitos interviram, e foi solicitado uma Guaranição da Brigada Militar, a qual esteve no local atendendo a ocorrência.

Na parte da noite os suspeitos continuaram no bar, sendo que a vitima foi ate a praça Joao Paulo II, aonde permaneceu por certo tempo e ingressou em um veiculo gol de cor branca, e retornou ao bar aonde se encontravam os suspeitos.

Segundo informaçoes, o bar teria sido fechado e a vitima e os supeitos teriam ficado conversando na frente do BAR, sendo que por circuntancias ainda nao esclarecidas, foram efetuados disparios de arma de fogo que atingiram a vítima na regiao da cabeça sendo que entrou em óbito no local. Os dois suspeitos se evadiram..

Uma equipe do SAMU compareceu no local a atestou que a vítima não possuia mais sinais vitais e uma Guaranição da Briugada Isolou o local.

Em diligências, uma Guaranição da Brigada Militar conseguiu localizar , abordar e dar voz de prisão aos suspeitos do crime.

As partes, e testemunhas foram conduzidos ate a Delegacia de Pronto Atendimento em Santo Angelo para as providencias pertinentes,

Os dois suspeitos foram autuados em flagrantes e após recolhidos ao sistema penitenciário