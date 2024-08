Almah lança solução tecnológica para o mercado condominial

A Almah, empresa especializada em soluções tecnológicas para administração de condomínios, lançou uma inteligência artificial (IA) integrada ao seu software, permitindo que administradoras de condomínios realizem notificações e comunicações de forma automática.

Com apenas alguns cliques, a nova IA da Almah consegue gerar textos prontos e enviar automaticamente aos condôminos. Essa tecnologia lê e interpreta convenções de condomínio, regimentos internos e o código civil, buscando garantir que as notificações estejam em conformidade com as regulamentações vigentes e sejam personalizadas de acordo com as necessidades específicas de cada condomínio.

A solução foi a primeira entrega de uma série de avanços planejados pela Almah. Com essa experiência, a empresa foca em compreender as demandas do mercado e desenvolver soluções que podem fazer a diferença para seus clientes.

Halisson Habitzreuter, fundador e CEO da Almah, é advogado e contador, além de possuir um MBA em Direito Empresarial e Economia pela FGV e um MBA em Neuroestratégia e Pensamento Transversal pela ESIC Business & Marketing School. Ele também possui qualificações em gestão e liderança empresarial pela Fundação Empreender e Instituto Foco, com uma formação focada nos princípios de liderança da Disney.

A Almah acredita na transformação digital da administração condominial e se preocupa em trazer ferramentas que aumentem a eficiência das operações diárias.

Em resumo, essa nova funcionalidade do software Almah não só pode simplificar o trabalho das administradoras de condomínio, mas também elevar o nível de comunicação e atendimento aos condôminos.