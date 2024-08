Evento NETCOM começa segunda-feira (5) no Expo Center Norte

Encontro anual dos profissionais das áreas de infraestrutura de redes, telecomunicações e provedores de internet, o NETCOM começa na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, e segue até quarta, dia 7, com uma programação formada por cinco congressos gratuitos, feira e workshop – tudo em um mesmo ambiente, o Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Durante os três dias de evento, a organização espera receber mais de 5.500 visitantes, entre profissionais do setor e congressistas. “Serão mais de 30 horas de conteúdo técnico oferecido por especialistas e pesquisadores reconhecidos nas áreas de infraestrutura de redes, telecom e provedores de internet. Ao unir os congressos com a feira, proporcionaremos uma experiência completa aos profissionais do setor”, declara Maria Abdalla, gerente de produtos do NETCOM.

Panorama de tecnologias

Os visitantes poderão participar de um workshop gratuito, oferecido pelo expositor Skills Telecom, sobre a aplicação de CFTV (circuito fechado de televisão) com fibra óptica. As turmas terão início a cada hora e a empresa fornecerá um certificado aos participantes.

Uma panorama das tecnologias presentes no NETCOM está nos descritivos a seguir:

ÁPICE - Estande A16

A linha de produtos da empresa inclui nobreaks/UPS, ar de precisão, PDUs, retificadores, racks, baterias e geradores.

AZLINK TELECOM - Estande B30

Desenvolvedora de antenas micro-ondas de longa distância, atende empresas de satélite, operadores de telecomunicações, provedores de internet e distribuidores de equipamentos de segurança eletrônica e TI. Atualmente desenvolve e fabrica racks padrão telecom 19” e 21”, indoor, outdoor e shelters.

CDN SYSTEM - Estande C27

Apresentará tecnologias de streaming para provedores de internet, como TV digital personalizada e VOD com conteúdos exclusivos. A empresa está em processo de expansão para a América Latina, em parceria com ISPs de seis países. Este ano, traz como novidade o NUV – software de monitoramento inteligente para empresas de segurança e ISPs.

CODEDATA - Estande C28

A empresa levará para a feira a sua linha de produtos, que inclui coletores de dados, leitores de código de barras, leitores RFID, impressoras térmicas, access point RF e site survey wireless.

EMBRASTEC - Estande A14

Exibirá produtos para proteção contra surtos elétricos, como a linha DPS Rack (para dados transmitidos via cabo UTP e coaxial) e a linha DPS Flex (sistemas de telecomunicações e automação). Já a Linha DPS Anti-Raio protege equipamentos contra surtos de até 2.200 W.

INFOBELL - Estande B38

A empresa trabalha com venda e locação de equipamentos para data centers como servidores, storages, switches e racks. Entre os produtos oferecidos, estão Switch CISCO SG220-50, Servidor Dell Poweredge T320 e Servidor DellEMC Poweredge R520.

POWERNET UPS - Estande C18

Apresentará baterias seladas tipo VRLA, no break, retificador, baterias, gerador e mini data center.

PRECISION SOLUTIONS - Estande A13

Entre os produtos que serão expostos, estará sua solução para monitoramento de fibra óptica com geolocalização, que monitora rede backbone e FTTH. Também serão exibidos em seu estande instrumentos de testes para rede óptica, máquinas de fusão, clivadores, instrumentos para entreprise e utilities, além de soluções para redes ópticas DWDM e transceivers especiais.

SKILLS TELECOM - Estande A29

Serviços de suporte, consultoria e treinamentos estão no catálogo da companhia, que realizará, no evento, workshops com duração de 40 minutos - um por hora - sobre a aplicação de CFTV com fibra óptica. As inscrições serão feitas pessoalmente na feira. Após o evento, os participantes receberão uma certificação.

SMART UPS SOLUTIONS - Estande D16

A empresa disponibiliza nobreaks, racks, ar-condicionado de precisão, monitoramento ambiental, ATS, PDU, baterias VRLA, quadros by-pass e paralelismo, além de serviços especializados.

SMH SISTEMAS - Estande B15

Colocará em exibição sua solução para a proteção contra incêndios em ambientes de até 80 m3 como data centers, contêineres de equipamentos, provedores de serviços de internet e salas elétricas. O sistema integra em um único rack metálico todos os dispositivos necessários para a detecção, alarme e supressão de incêndio por agentes limpos / gases: HFC-227, HFC-125 ou fluido FK5-1-12.

SPECTO TECNOLOGIA - Estande C20

A empresa apresentará as atualizações e as novidades do Datafaz DCIM + Edge, solução para gestão de data centers, desde salas técnicas até múltiplos centros de dados, permitindo a administração em uma única tela.

THINK - Estande C12

O destaque de seu estande será o rack data center 44U. Com profundidade de 1.080 mm, o equipamento possui réguas com acabamento zincado para melhorar o aterramento e portas frontais perfuradas, que permitem a circulação de ar frio. Suas portas são bipartidas e removíveis para facilitar o acesso aos equipamentos, além de possuir fechos de engate rápido na parte inferior e superior.

YOFC - Estande A18

Estará presente com sua linha de cabos ópticos, conectividade óptica, módulos, data center solution e cabos especiais de energia.

Assuntos do momento

Com maior número de trabalhos inscritos, o Congresso RTI Provedores de Internet ganhou um dia adicional nesta edição, sendo realizado nos dias 5 e 6. Já o Congresso RTI Fibra Óptica, que acontece simultaneamente no dia 5, terá empresas como Vivo, Claro, Prysmian e YOFC falando sobre tendências do mercado. Na palestra de abertura, o diretor de inovação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) Hamilton José Mendes da Silva falará sobre os programas de incentivo à inovação no setor de TIC.

A primeira norma específica para infraestrutura do cabeamento óptico para redes ópticas passivas locais (POLAN) – ABNT NBR 16869-5:2024 – será um dos destaques do Congresso RTI Cabeamento e Instalações, que acontece no dia 7. Na mesma data, o Workshop RTI Compartilhamento de Postes terá um debate sobre o ordenamento da infraestrutura aérea. Oportunidades geradas pela inteligência artificial (IA) para o mercado brasileiro darão o tom do Congresso RTI Data Centers, que acontecerá no dia 6.

Serviço

NETCOM 2024

5, 6 e 7 de agosto

Expo Center Norte (Pavilhão Azul)

Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme. São Paulo-SP

Feira: 12h às 20h

Congressos: 13h30 às 18h30

Inscrições gratuitas