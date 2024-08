PowerOfData firma parceria e patrocina pesquisa do ITA

A PowerOfData firmou uma parceria com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). A empresa de tecnologia e Inteligência Artificial está patrocinando parte das pesquisas da especialização em astrofísica do programa de pós-graduação em Física da Instituição, que se dedica a estudar a estrutura do universo.

Para que os professores, mestrandos e doutorandos possam desenvolver tal pesquisa, é preciso um grande volume de dados de observatórios internacionais. Assim, é fundamental a utilização de máquinas capazes de processar grandes quantidades de dados no menor tempo possível, uma vez que os resultados obtidos podem influenciar diretamente na compreensão e concepção do universo.

Com isso, a PowerOfData se concentrou em fornecer inovações tecnológicas a fim de reduzir o tempo necessário para simulações computacionais e aumentar a precisão em análises e gerenciamento de dados em grande escala.

“Essa evolução tem sido um divisor de águas para nossas pesquisas", destaca o Professor Dr. César Lenzi, coordenador da área de Física Nuclear na pós-graduação em Física do ITA.

Assim, o tempo de processamento geral foi reduzido de 48 horas para apenas 20 minutos por atividade, enquanto o processamento de dados, que levava cerca de uma semana, passou a ser feito em apenas dez horas.

A parceria PowerOfData e ITA

O trabalho conduzido pelo professor Lenzi exigiu uma capacidade computacional de altíssimo nível e trouxe diversos desafios. Um deles era a questão da infraestrutura necessária para manipular a vasta quantidade de dados a serem analisados e as simulações baseadas nos resultados.

O projeto também precisava ter escalabilidade, ou seja, ser desenvolvido em uma plataforma com a capacidade de auto-ajuste dinâmico. Isso porque as informações utilizadas estavam em constante crescimento e tinham diversas variações.

A automação também era importante para que os pesquisadores pudessem focar nas pesquisas e suas aplicações em vez de realizar tarefas repetitivas, reduzindo, assim, o tempo de obtenção de resultados. Por fim, a integração de ferramentas e as técnicas de modelagem também eram desafios importantes a serem superados.

Assim, a fim de viabilizar esse estudo, a PowerOfData disponibilizou não somente infraestrutura em nuvem com grande capacidade de análise, como também serviços avançados em nuvem e softwares proprietários em uma plataforma avançada de Big Data e Analytics chamada PoD Platform. E tudo foi feito com tecnologia nacional.

"A tecnologia da PowerOfData, quando aplicada na minha área de atuação no ITA, a astrofísica, foi capaz de aumentar a precisão das nossas pesquisas, com uma redução do tempo de processamento, viabilizando resultados nunca antes alcançados”, explica o professor Lenzi.

Além do impacto nas pesquisas em astrofísica, a PowerOfData visa ter um forte compromisso com a aplicação prática de suas soluções tecnológicas para atender às demandas de dados e Inteligência Artificial da indústria em geral. “A colaboração com o ITA não apenas destaca nosso compromisso acadêmico, mas também mostra como uma tecnologia nacional pode ser aplicada de maneira inovadora em diferentes setores”, afirma o Dalmer Sella, CEO da PowerOfData. “Este esforço visa integrar o conhecimento tecnológico avançado às necessidades reais da indústria, promovendo uma sinergia que beneficia tanto o campo acadêmico quanto industrial”, complementa.

A colaboração entre a PowerOfData e o ITA já resultou na escrita de duas teses de doutorado que utilizam a PoD Platform, além de uma dissertação de mestrado e, ainda, a publicação de quatro artigos acadêmicos em revistas internacionais da área.

