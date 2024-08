Homem é Hospitalizado com Ferimentos Graves Após Briga na Terra Indígena do Guarita

Na manhã desta sexta-feira, 2 de agosto, um homem foi internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela com ferimentos graves após ser atacado com um facão. O paciente, cuja identidade não foi divulgada, sofreu lesões significativas no rosto e teve um dos dedos amputado.

A equipe médica do hospital acionou imediatamente a Brigada Militar, que compareceu ao local para atender a ocorrência. De acordo com as primeiras informações, o ataque ocorreu no setor Pedra Lisa, na Terra Indígena do Guarita.

Ainda não há informações sobre a autoria da agressão. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para investigação.