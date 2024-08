Homem de 44 Anos é Preso por Agressão em Tenente Portela

Na manhã desta sexta-feira, 2 de agosto, um homem de 44 anos foi detido em Tenente Portela sob a acusação de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. O crime ocorreu no setor KM 10 da Terra Indígena do Guarita.



Segundo informações, a vítima, uma mulher de 35 anos, foi agredida com uma garrafa. Após o ataque, o homem encaminhou a vítima ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A equipe médica do hospital, preocupada com a situação, notificou imediatamente a Brigada Militar.

A Brigada Militar chegou ao local e prendeu o agressor, que foi posteriormente levado para a Delegacia de Polícia. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

O caso está sendo investigado para apurar todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita. A vítima, cujo estado de saúde não foi divulgado, foi encaminhada para local seguro.