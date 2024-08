Acidente de Trânsito Registra Danos Materiais em Tenente Portela

Na manhã desta sexta-feira, 2 de agosto, um acidente de trânsito foi registrado próximo à Praça Tenente Bins, no centro de Tenente Portela, nas proximidades da Igreja Matriz. O incidente ocorreu por volta das 9h45.

De acordo com informações, um dos veículos envolvidos estava transitando na contramão quando colidiu com outro carro. Felizmente, o acidente não resultou em feridos, limitando-se a danos materiais. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a situação foi controlada sem maiores complicações.