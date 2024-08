Carro colide contra caminhão e motorista não é encontrado no local

Um automóvel de passeio colidiu contra o rodado de um caminhão, na madrugada desta quinta-feira, dia 1º, na SC-163, Na Linha Santa Fé Alta, no interior de Itapiranga, no Oeste.

Segundo o relato do motorista do caminhão ao Corpo de Bombeiros, o condutor do carro fugiu do local após o acidente, ocorrido por volta das 3 horas.

O local foi sinalizado até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que registrou a ocorrência.

As causas não foram informadas e o segundo motorista não foi localizado.