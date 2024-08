Pipefy nomeia Rafael Weigand como Vice-Presidente de Customer Success e Expansion

CURITIBA, Brazil, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, líder global em automação de processos de negócios impulsionados por IA, anunciou Rafael Weigand como novo Vice-Presidente de Customer Success e Expansion. Weigand, que antes ocupava o cargo de Diretor de Receita da Neoway, vai integrar a equipe de Sucesso do Cliente da Pipefy, desenvolvendo estratégias para otimizar a experiência dos clientes da plataforma.



Antes de ingressar na Pipefy, Weigand ocupou vários cargos de liderança durante sua carreira de 10 anos na Neoway (empresa brasileira de SaaS B2B), sendo o mais recente como Diretor de Receitas. Na Neoway, também atuou como VP de Experiência do Cliente, liderando as equipes de Vendas, Sucesso do Cliente e Serviços de Consultoria. Ele começou na Neoway como Gerente de Sucesso do Cliente.

"Rafael tem um histórico sólido na construção de equipes e programas de Customer Success, e estamos empolgados em tê-lo na Pipefy", ressaltou Alessio Alionço, Fundador e CEO da Pipefy. "Estamos oferecendo a melhor solução de automação de fluxo de trabalho do mercado, que pode ser implementada três vezes mais rápido que a concorrência, e a liderança de Rafael ajudará a melhorar ainda mais nossa oferta e experiência dos nossos clientes."

"Estou comprometido em obter ótimos resultados e garantir experiências inigualáveis aos clientes," afirmou Weigand. "Me sinto entusiasmado em contribuir com minha experiência para a Pipefy."

Rafael Weigand tem no currículo um bacharelado em Gestão Esportiva/Administração de Empresas pela Delta State University (Cleveland, Mississippi) e um mestrado em Marketing Esportivo pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) no Brasil.

Sobre a Pipefy

A Pipefy oferece uma plataforma líder em automação de processos, aumentando a produtividade e eficiência das equipes, centralizando dados e padronizando processos para áreas como TI, Financeiro, Seguros, RH, Operações com Clientes e muito mais. Com sua estrutura de automação de processos sem código e movida por IA, a Pipefy ajuda empresas a alcançar eficiência operacional e a aumentar a produtividade. Entre seus muitos reconhecimentos, a Pipefy foi classificada no Deloitte Technology Fast 500™, uma lista das 500 empresas de crescimento mais rápido na América do Norte. Para mais informações, visite www.pipefy.com .

Contatos de imprensa:

Carina Bacelar

[email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9197707)