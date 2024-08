Acidente de Trânsito na Avenida Santa Rosa em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 14h20 na Avenida Santa Rosa, no centro de Tenente Portela. O incidente envolveu dois veículos que seguiam no mesmo sentido, do centro para o bairro.

Segundo informações, um dos motoristas foi surpreendido quando tentou estacionar, sendo colhido pelo outro veículo que estava em movimento. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro, e constatou-se que um deles havia ingerido bebida alcoólica.

O motorista que estava sob efeito de álcool foi conduzido à Delegacia de Polícia.

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades e aplicar as medidas legais apropriadas.