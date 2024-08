Dupla é presa com cocaína em Taquaruçu do Sul

Na noite de quarta-feira, 31, policiais militares do 37º BPM efetuaram a prisão de uma mulher de 35 anos e de um homem de 24 anos em Taquaruçu do Sul. A prisão ocorreu após uma abordagem ao veículo Fiat Strada, no qual foi encontrada uma quantidade significativa de drogas.

Durante a revista ao veículo e aos indivíduos, foram apreendidos 1,010 kg de cocaína, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um celular.

O casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia para que as medidas judiciais cabíveis fossem tomadas.