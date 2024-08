Brigada Militar prende homem por tráfico em Tenente Portela

Na noite de quarta-feira (31/7), durante a Operação Cerco Fechado, policiais militares do 7º BPM realizaram a prisão de um homem acusado de tráfico de entorpecentes em Tenente Portela.

A ação policial teve início após receber informações de que um indivíduo estaria comercializando drogas em uma boate local. As diligências foram rapidamente iniciadas, e, apesar da resistência oferecida pelo suspeito, a abordagem foi bem-sucedida.

Durante a operação, foram apreendidos uma porção de maconha, uma bucha de cocaína, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro e dois smartphones.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.