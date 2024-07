Um artefato explosivo foi encontrado nesta quinta-feira (31), no município de Ajuricaba.



A Brigada Militar isolou o local onde o objeto foi localizado, enquanto uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está em deslocamento para realizar a remoção do artefato.

A BM informa que a ocorrência está em andamento, portanto, ainda não há mais informações.