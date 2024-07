LedWave é uma das vencedoras de prêmio da Revista Exame

A LedWave é especialista no segmento de comunicação visual digital, com seus painéis de LED aplicados a projetos customizados por todo o Brasil. Somando milhares de clientes atendidos até hoje, a empresa, pela terceira vez consecutiva, é reconhecida pelo ranking da Revista Exame na categoria de negócios que mais cresceram no último ano. Divulgada no dia 24 deste mês, a lista reconhece grandes empresas nacionais e celebra o desenvolvimento do empreendedorismo no país.

“Somos entusiastas desse movimento de digitalização do mercado, ao mesmo tempo em que nos preparamos e nos estruturamos para atender a toda essa demanda no Brasil, além de colocar força em nossa expansão nos Estados Unidos e América Latina. Não é fácil continuar crescendo e mantendo o protagonismo com faturamento na casa da centena de milhões de reais, o que é um feito para poucos. É um crescimento que vem de forma natural, fruto de muito trabalho e dedicação de todos”, destaca Tiago Brito, CEO da LedWave.

A presença no ranking da Exame deste ano confirma o crescimento que a marca vem registrando continuamente, tendo em vista sua expertise no ramo e especialização em projetos para inúmeras verticais, em diversos formatos. A customização que a companhia oferece é um diferencial no mercado, com abrangência nacional e internacional no meio phygital. Entre os principais segmentos atendidos, destacam-se mercados e atacados, Digital Out of Home (DOOH), construtoras, home design, postos de combustível, concessionárias, franquias, entre outros.

Com foco em Inovar Experiências, a LedWave lançou recentemente o primeiro painel de LED 3D robótico do país, que combina tecnologia de ponta com o movimento real das telas, graças aos braços mecânicos integrados. Além disso, também foi responsável por outras inovações, como um painel de LED com inteligência artificial integrada, programado para dar dicas de combinações com vinhos, um painel portátil em formato de cubo, movido a bateria e painéis em 360° no formato de latas de bebida, presentes em diversos jogos do Campeonato Brasileiro deste ano. Com formatos fora do convencional, esses painéis são atrativos no mercado por serem também veículos de mídia, ressaltando a missão da LedWave em inovar experiências por meio da tecnologia LED.

“Criamos experiências em visualização digital e despertamos os sentidos do público, tudo isso com impacto positivo nas pessoas e preservando o meio ambiente, motivo de sermos uma Empresa B Certificada. Por isso, trabalhamos para entregar a melhor solução brasileira em cobertura de mídia, serviços e produtos de visualização digital. Nos dedicamos para oferecer uma solução completa em um mundo cada vez mais digitalizado”, finaliza o CEO da empresa.

Especialista quando o assunto é tecnologia em LED no Brasil, a LedWave possui expertise nos mais diversos formatos de painéis, com projetos personalizados para inúmeros segmentos do mercado. A empresa tem cobertura nacional e sua marca está consolidada nas principais capitais do Brasil. Com sede e linha de produção em Goiânia, a LedWave também tem unidades em São Paulo, Brasília e Orlando, uma abrangência que expressa bem o foco da empresa por inovação e o amor em proporcionar experiências visuais memoráveis ao público.