Cruz Alta: Golpista Usa Anúncio Falso de Carro no Facebook para Enganar Vítima

Um golpe envolvendo a venda falsa de um automóvel foi registrado em Cruz Alta, resultando em prejuízo financeiro para a vítima. O fato foi registrado na delegacia de Polícia na segunda-feira, dia 29. A trama começou com a visualização de um anúncio no Facebook de um automóvel Fiesta Sedan, pelo valor de R$ 15.000,00, supostamente publicado por um vendedor identificado na rede social.

A vítima entrou em contato com o golpista através do Messenger, e as negociações foram concluídas via WhatsApp. O acordo inicial envolvia um valor de entrada e dez parcelas do restante do valor. O golpista informou que iria a Cruz Alta para concluir o negócio e adiantaria a documentação do veículo em nome de uma suposta intermediária.

Pouco tempo depois, um segundo golpista entrou em contato com a vítima, alegando ser um funcionário do cartório e solicitando o pagamento de uma “Taxa de Vistoria” no valor de R$ 690,80, a ser transferida via Pix. A vítima efetuou a transferência conforme solicitado.

Posteriormente, os golpistas exigiram um segundo pagamento, alegando a necessidade de transferir metade do valor do carro para a mesma chave Pix. A vítima realizou uma nova transferência.

Logo após o segundo pagamento, a vítima recebeu uma nova mensagem do suposto cartório. Resolveu ir no cartório de Cruz Alta e foi informando que o cartório não realiza esse tipo de transação e que havia sido vítima de um golpe. As autoridades foram informadas e a vítima registrou ocorrência na delegacia de polícia.